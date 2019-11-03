تشاوش أوغلو يلتقي نظيره القطري محمد آل ثاني

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، مع نظيره القطري محمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها تشاوش أوغلو، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

كما يشارك تشاوش أوغلو في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الصعد، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.