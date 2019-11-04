استشهاد جندي تركي أثناء تفكيكه عبوة ناسفة في منطقة "نبع السلام"

استشهد جندي تركي، اليوم الاثنين، أثناء تفكيكه عبو ناسفة زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأعربت وزارة الدفاع التركية في بيانها عن حزنها الشديد لارتقاء الشهيد، مقدمة تعازيها لأسرته وللشعب وللقوات المسلحة التركية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو