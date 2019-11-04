الرئاسة التركية: إبعاد "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عن حدودنا لا يعني انتهاء مكافحتنا له

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أن عملية "نبع السلام" قضت إلى حد كبير على أهداف تأسيس دولة إرهابية شمالي سوريا مضيفاً أن إبعاد تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي عن الحدود التركية في إطار العملية لا يعني أبداً انتهاء أو تباطوء مكافحة تركيا للتنظيم المذكور

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في العاصمة أنقرة، وتطرق إلى عملية "نبع السلام".

ولفت قالن إلى أن "الادعاء بأن نبع السلام ومحاربتنا ي ب ك/بي كا كا سيضعفان مكافحة "داعش"، لا يعني إلا حماية التنظيم الإرهابي (ي ب ك/بي كا كا)".

ودعا الجميع للحذر حيال أنشطة الدعاية السوداء التي تهدف إلى المساس بالنجاح الذي أحرزته عملية "نبع السلام".