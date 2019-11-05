أردوغان: لم ننته من تطهير المنطقة الآمنة كلية من الإرهابيين بعد

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا قد ردت على من يخططون لتطويقها بالإرهاب، بسحق الإرهابيين في أوكارهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "كان ردنا على من يخططون لتطويق تركيا بالإرهاب هو سحق الإرهابيين في أوكارهم".

وأكد أن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" يواصلون هجماتهم على القوات التركية من خلف حدود المنطقة الآمنة (شمالي سوريا).

وأوضح الرئيس أنه مازال هناك إرهابيون داخل حدود المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وأن هذه المنطقة ما زالت تحتاج للتطهير من هؤلاء العناصر.

وخاطب أردوغان واشنطن قائلا: "إذا لم تدرجوا في تقاريركم تنظيم ي ب ك/بي كا كا على أنه إرهابي، فهل تصبح هذه التنظيمات الملطخة أيديهم بالدماء بريئة؟ بالطبع لا".

وأكد أن تركيا ستواصل القضاء على أي تهديد إرهابي سواء من داخلها أو خارجها دون النظر إلى من يقف وراءه.

وأضاف: "الولايات المتحدة لا تزال مع الأسف تسير دوريات مع تنظيم ي ب ك/ ب ي د... كيف سنفسر قيام واشنطن بدوريات مع تنظيمات إرهابية؟ هذا لم يكن واردا في تفاهمنا".

وتطرق في كلمته إلى زعيم منظمة "غولن" الإرهابي، واصفا إياه بأنه "مشروع" ولذلك هو يعيش في منزل فخم على مساحة 400 دونما في الولايات المتحدة.

والأحد، لم تذكر الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيمي "غولن" و"ي ب ك" الإرهابيين بالاسم، واستعاضت عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة بي كا كا في سوريا".

وانتقدت تركيا التقرير معتبرة ذلك مثالا بارزا على نهج المعايير المزدوجة.