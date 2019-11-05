انطلاق اجتماعات الحوار العسكري التركي- الأذربيجاني في باكو

انطلقت في عاصمة أذربيجان باكو، الثلاثاء، اجتماعات الحوار التركي- الأذربيجاني العسكري رفيع المستوى في نسخته الـ 12.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، أن اجتماع اليوم المنعقد برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة التركية متين غوراك، ونائب وزير الدفاع الأذربيجاني "كريم ولييف"، شهد تقديم موجز حول قضايا أمنية إقليمية.

وأشارت إلى أن الجانبين تفاوضا حول الوضع الحالي للعلاقات العسكرية بين البلدين، والأنشطة المزمع إنجازها.

وتنتهي الاجتماعات التي ستحدد خطة أنشطة التعاون العسكرية لعام 2020 بين تركيا وأذربيجان في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.