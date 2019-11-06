أردوغان يزور المجر الخميس

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدًا الخميس، زيارة رسمية إلى المجر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن أردوغان سيلتقي في إطار الزيارة نظيره المجري يانوش أدير.

ولفت البيان إلى أن أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيترأسان اجتماع المجلس، مضيفًا:" سيتم استعراض العلاقات التركية - المجرية بكافة أبعادها، وتبادل الآراء بخصوص القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان: " من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ووثائق مختلفة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين".

ولفت إلى أن رجال الأعمال الأتراك والمجريين سيجدون الفرصة للقاء بعضهم بعضا خلال الاجتماع الذي سيعقد بمشارك أردوغان وأوربان.

ومن المخطط أن يزور أردوغان أيضًا ضريح "غول بابا" التاريخي في العاصمة بودابست، ومعرض "رماية السهام التركية في العهد العثماني بالمنمنمات"، المقام من قبل وقف الرماة التركي ووقف حماية ميراث ضريح "غول بابا".