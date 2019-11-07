أردوغان: لا فرق بين "مظلوم كوباني" والبغدادي لكن بعض الدول تتعامل معه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا فرق بين المدعو "مظلوم كوباني" زعيم ي ب ك الإرهابي وبين البغدادي زعيم داعش.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بعض الشركاء الاستراتيجيين يتواصلون مع قيادات التنظيمات الإرهابية ويتضامنون معهم، الأمر الذي يحزن تركيا.

وشدد أردوغان على ضرورة مكافحة كافة أشكال الإرهاب دون تمييز.

وأكد أردوغان أن الإرهاب لا ينتهي بقتل قيادات التنظيمات وأنه يجب القيام بما تستوجبه الشراكة الاستراتيجية وإلا فسينتقل الإرهاب إلى دول أخرى.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا هي أكثر دولة اتخذت موقفاً حازماً ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أن بلاده قبضت على 13شخصاً على صلة بالبغدادي إضافة إلى زوجته وشقيقته، كما حظرت دخول76 ألف شخص من 151 دولة إلى أراضيها ضمن جهود مكافحة الإرهاب بينهم منتمون إلى "داعش"، إضافة إلى تحييد أكثر من 3آلاف من عناصر داعش بمنطقة الباب السورية.

ولفت أردوغان إلى أن هناك حالياً أكثر من 1150من عناصر التنظيم الإرهابي محبوسون في تركيا.