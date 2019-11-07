أردوغان ينتقد موقف الاتحاد الأوروبي من بلاده في الفترة الأخيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده في الأونة الأخيرة، بعيد عن أن يكون بنّاءً.

وشدد على ضرورة أن لا تكون علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي رهينة القضايا الثنائية مع بعض الدول الأعضاء فيه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في العاصمة بودابست، التي يجري إليها زيارة رسمية.

ودعا أردوغان، إلى ضرورة فهم القيمة التي ستضيفها عضوية تركيا التامة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل جيد.

وتابع "للأسف هناك بعض الشركاء الاستراتيجيين، يتواصلون مع قيادات المنظمات الإرهابية ويتضامنون معهم وهذا الأمر يحزننا".

وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تستضيف حاليا، 4 ملايين لاجئ، وأن عددا كبيرا منهم يمكنهم الهجرة إلى أوروبا.

وأوضح أن الهدف من إقامة المنطقة الآمنة في سوريا ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم.

وأضاف "سنستمر في استضافة ضيوفنا (السوريين) سواء تلقينا دعما أو لا، ولكن فسنضطر إلى فتح أبوابنا (باتجاه أوروبا) في حال لم يسر الأمر على ما يرام".

بدوره قال رئيس الوزراء المجري أوربان إن تركيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل عودة اللاجئين إلى بلادهم وعلى الاتحاد الأوروبي دعمها في ذلك.