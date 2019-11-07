بسبب تأديتهم التحية العسكرية.. أردوغان ينتقد الموقف السياسي لـيويفا تجاه منتخب بلاده

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفض بلاده الموقف "العنصري والظالم والسياسي" للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه منتخبها الوطني وأنديتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة قبل توجهه إلى المجر الخميس.

وقال أردوغان: "رياضيونا الذين يمثلون بلادنا في الخارج يواجهون حملة ممنهجة تستهدفهم منذ انطلاق عملية نبع السلام".

واعتبر أردوغان وصف تضامن الرياضيين الأتراك مع الجنود بالسلوك السياسي الاستفزازي "أمراً غير قانوني ويتجاوز الكيل بمكيالين".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بتركيا ورياضييها تتغير المواقف، يجب أن يعدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، ويجب ألا يسمح بتسييس الرياضة أكثر عبر قراراته الخاطئة".