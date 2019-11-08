أردوغان: لن نصغي أبداً للأصوات المطالبة بترحيل السوريين

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تصغي مطلقا للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان، "لن نصغي بتاتا لمن يقولون: ليرحل السوريون".

وأضاف أن المسلمين اليوم يعيشون أياما عصيبة في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب وعقول المسلمين.

وتابع " أُذكر من يطالبون بترحيل السوريين من بلادنا بأن نبينا والمسلمين معه كانوا مهاجرين وأن أهل المدينة كانوا أنصاراً. واليوم كتب الله لنا أن نكون نحن أيضاً "الأنصار"."

وحذر الرئيس التركي من أن الحضارة الإسلامية "تتعرض على ما يبدو إلى إبادة ثقافية من قبل مجاميع إرهابية مثل (داعش) و(بوكو حرام) و(حركة الشباب) و(غولن) و(بي كا كا) و(ي ب ك) من جهة، ومن جهة أخرى تمزق جسدها براثن الجهل والتعصب المذهبي".

وتمنى من الله أن يمد يد العون للقوات المسلحة التركية وللجيش الوطني السوري اللذين يخوضان معركة كبيرة ضد الإرهاب في سوريا.

ودعا الله بالرحمة للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله، مقدما الشكر باسمه وباسم الشعب التركي لجنود بلاده.

وتحتفل تركيا بـ"أسبوع المولد النبوي" كل عام، وتقيم أجهزة الدولة التركية المختلفة، مثل رئاسة الشؤون الدينية، ووزارة التربية، والدوائر الحكومية، فعاليات متعددة خلال هذا الأسبوع، كما يحتفل به الأتراك في المهجر.

يشار إلى أن المسلمين يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الـ12 من ربيع الأول من كل عام، حيث تشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بهذه الذكرى.