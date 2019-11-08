الخارجية التركية: لم ننس ظلم اليونان للأتراك عبر التاريخ

قالت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إن أنقرة لم تنس ظلم اليونان عبر التاريخ، بحق الأتراك وباقي المواطنين الذين كانوا يعيشون تحت مظلة الدولة العثمانية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، رد فيه على تصريحات أدلى بها الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، حول مزاعم الإبادة الأرمنية، خلال زيارة أجراها إلى أرمينيا.

وأوضح أقصوي، أن اليونان تواصل الوقوف إلى جانب الجهات التي تخاصم تركيا، وتدعم مواقف وتوجهات تلك الجهات.

وتابع: "محاولات اليونان لمحو الأتراك والمسلمين بشكل منتظم، منذ الإمبراطورية العثمانية، مرورا بمرحلة استقلال الجمهورية التركية والفترة التي تلتها، حقيقة معروفة جيدا".

وأضاف أقصوي، أن اليونان تواصل ممارساتها غير الإنسانية بحق الأقلية التركية في البلاد، وتعاقب المفتين بالسجن لأدائهم صلاة الجمعة.

وأردف: "يجب استخلاص الدروس من التاريخ لإحلال السلام وليس لتكرار الخصومات، ودعم اليونان للفعاليات المناهضة لتركيا لن يفيدها بشيء، ونذكرهم بأن تبني مبدأ حسن الجوار سيساهم في نشر السلام والرخاء بالمنطقة".