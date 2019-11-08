الداخلية التركية تعلن بدء ترحيل مقاتلي داعش الأجانب الأسبوع القادم

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن تركيا ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل ترحيل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب إلى بلدانهم، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الجمعة.

وقال صويلو "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك الاثنين" في إشارة إلى عناصر داعش الأجانب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال صويلو إن تركيا تعتقل قرابة 1200 من عناصر تنظيم داعش الأجانب، وبأنها قبضت على 287 خلال عملية "نبع السلام" العسكرية الأخيرة في شمال سوريا.

وانتقدت تركيا دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتجريدها البعض من جنسياتهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا ستتمكن من إعادة الذين جردوا من جنسياتهم.

ورغم أنّه بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1961، فإنه من غير القانوني ترك شخص بدون جنسية، إلا أن العديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، لم تصادق عليها، وقد أثارت حالات وقعت أخيراً معارك قانونية طويلة.

وجردت بريطانيا أكثر من 200 شخص من جنسيتهم بشبهة الانضمام لجماعات جهادية في الخارج.

وأثارت قضايا بارزة مثل قضيتي الشابة البريطانية شميمة بيغوم وجاك ليتس، إجراءات قضائية مطولة ونقاشا سياسيا حادا في بريطانيا.