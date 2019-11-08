تركيا تعلن أن القمة الرباعية حول سوريا ستعقد في ديسمبر القادم

أعلنت تركيا أن موعد انعقاد القمة الرباعية حول سوريا ستجري على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر عقدها في لندن يومي 3-4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم.

وعقد وفد تركي برئاسة قالن مع وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الجمعة، اجتماعا تمهيديا في قصر "مابين" بإسطنبول، قبل القمة الرباعية التي ستجمع بين زعماء البلدان الاربعة المذكورة.

وأوضح قالن في مؤتمر صحفي أن الاجتماع التمهيدي تناول أجندة القمة الرباعية، والقضايا التي ستتناولها قمة الناتو، إلى جانب تقييم الخطوات التي يتعين اتباعها على صعيد سوريا.

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد القمة الرباعية على هامش قمة الناتو المقرر عقدها في لندن يومي 3 و 4 ديسمبر.ناقشنا أيضا جدول أعمال القمة".

واستطرد قائلا: "ناقشنا بالتفصيل الفرص التي تتيحها عملية نبع السلام، وعودة اللاجئين، وإنشاء منطقة آمنة، وما الذي يمكن عمله بشأن العملية السياسية المقبلة".