تشاوش أوغلو يشارك بقمة "الحوار الاستراتيجي لقادة غرب البلقان" بجنيف

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في قمة "الحوار الاستراتيجي لقادة غرب البلقان" في مدينة جنيف السويسرية.

وذكرت مصادر صحفية أن تشاوش أوغلو شارك الجمعة، في القمة التي ينظمها منتدى الاقتصادي العالمي في جنيف السويسرية، وألتقى عقب ذلك بمؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.

كما التقى تشاوش أوغلو بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وبحثا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية.

وأجرى أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الكرواتي، أندري بلنكوفيتش، ونائب رئيس وزراء الجبل الأسود، وزير العدل زوران بازين.