"شنطوب" يدعو نظراءه في "ميكتا" للمشاركة بمئوية تأسيس البرلمان التركي

دعا رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، نظراءه في مجموعة "ميكتا" إلى زيارة تركيا للمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان، العام القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الاستشاري الخامس لرؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا"، المنعقد في العاصمة المكسيكية مكسيكو.

ومن المقرر أن تحتفل تركيا بمئوية تأسيس برلمانها يوم 23 أبريل/ نيسان من عام 2020.

من جهة أخرى، قال شنطوب إن تركيا تأتي في المرتبة الـ6 عالميًا من حيث عدد السياح، وإنها تتوقع وصول العدد إلى 52 مليون نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هدف الحكومة التركية لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، يتمثل في جذب 75 مليون سائح ورفع عائدات هذا القطاع إلى 65 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس البرلمان التركي على فشل الهياكل الحالية للمنظمات الدولية في حل المشاكل القائمة بالعالم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تحقق العدالة بالعالم باعتبارها ليست عادلة حتى في داخلها.

وشدّد أيضا على ضرورة ظهور أرضيات جديدة بواسطة دبلوماسية البرلمانات.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى شنطوب لقاءات ثنائية مع عدد من نظراءه، وبحث معهم العلاقات على مختلف الأصعدة.

وتضم مبادرة "ميكتا"، المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا.

وتشكلت المبادرة في 25 أيلول/سبتمبر 2013، بهدف إنشاء منبر غير رسمي للتنسيق والتشاور بين الدول الخمس، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين.