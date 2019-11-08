ضبطت القوات المسلحة التركية كمية كبيرة من الذخائر بينها قذائف الهاون، تابعة لإرهابيي " بي كا كا/ي ب ك" في مدينة "تل أبيض" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، إن القوات المسلحة تواصل أنشطة التمشيط وبسط الأمن وتفكيك الألغام في "تل أبيض" شمالي سوريا.

وقالت: "فككت القوات ألغاما وعبوات ناسفة زرعها إرهابيو التنظيم في تل أبيض، وعثرت على 285 قطعة ذخيرة مختلفة، بينها 32 ذخيرة كاتيوشا و14 قذيفة هاون وذخائر أخرى".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.