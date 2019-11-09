الجيش التركي يحيد 7 إرهابيين من بي كا كا شرقي البلاد

حيّدت قوات الأمن التركية، 7 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي، في ريف ولاية أغري شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، السبت، إنه جرى تحييد الإرهابيين في عملية للدرك، بإسناد جوي.

وبلغ عدد المحيَّدين في ريف أغري، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 15 إرهابيا، حيث تتواصل العمليات ضد التنظيم في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.