ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي يخرق اتفاقات المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شنوا 8 هجمات وتحرشات في منطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، أكد استمرار تحرشات إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" ضد منطقة "نبع السلام" وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء ممر سلام.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات والتحرشات نفذت عبر قذائف هاون وصاروخية وقناصة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.