الرئاسة التركية تعلن برنامج زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عن الفعاليات التي ستشهدها زيارة العمل التي سيبدؤها الرئيس رجب طيب أردوغان غداً الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وتستمر يومين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن الوفد المرافق للرئيس أردوغان سيلتقي بنظرائه الأمريكيين تحت رئاسة زعيمي البلدين.

وأوضح البيان أنه ستتم مناقشة العلاقات التركية الأمريكية الثنائية من جميع الجوانب خلال المحادثات المرتقبة.

وسيتم التشاور خلال المحادثات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الملف السوري، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها بهدف التضامن والتعاون وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.

وأكد البيان أن الرئيس أردوغان سيقوم بإلقاء كلمة في اجتماع لرجال الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية.

ومن المقرر أن يزور أردوغان مركز الديانة الكائن في ولاية ميريلاند، حيث سيلتقي أيضاً بالمواطنين الأتراك والأمريكيين من أصل تركي وممثلي المجتمع المسلم.