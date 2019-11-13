أردوغان لترامب: الذين تصفهم بالأكراد هم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، "إن الذين تصفهم بالأكراد هم "ب ي د/ بي كا كا" وهؤلاء إرهابيون وتنظيمهم فرع لـ"بي كا كا" الإرهابي".

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في البيت الابيض، برفقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أردوغان أن فرهاد عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم كوباني"، هو في الأصل الابن المعنوي لزعيم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وعن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها في الشمال السوري، شدد أردوغان على ضرورة أن تكون هذه المنطقة تحت رقابة وسيطرة بلاده.

وتابع قائلا: "بإمكاننا إسكان مليون لاجئ في المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال فترة ما بين 6 أشهر وعامين، ومليون لاجئ في الرقة ودير الزور".

وأردف قائلا: "مساعداتنا للاجئين السوريين بلغت 40 مليار دولار أمّا المبلغ الذي جاءنا من أوروبا فإنه مع الأسف 3 مليارات يورو فقط".