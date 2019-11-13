الأمن التركي يضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لـ "بي كا كا" الإرهابي

ضبطت قوات الأمن التركية، الأربعاء، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، تعود إلى تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في قضاء غوربينار، بولاية "وان" جنوب شرق البلاد.

جاء ذلك في حملة أجرتها قوات الأمن ضد التنظيم الإرهابي، في إطار عملية "الكاسر-6" التي بدأت الثلاثاء.

وأوضحت ولاية "وان"، في بيان، أن قوات الأمن ضبطت خلال العملية، أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.