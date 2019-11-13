بحضور أردوغان.. مجلس الأعمال التركي الأمريكي ينظم ندوة اقتصادية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء أمس، في اجتماع دائرة مستديرة حول الاقتصاد نظمته الغرفة التجارية بالولايات المتحدة، ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس الأعمال التركي - الأمريكي.

وقد جرى الاجتماع بشكل مغلق في فندق "ويلارد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها الرئيس التركي زيارة رسمية تستغرق يومين.

وإلى جانب أردوغان حضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزراء الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية، براءت ألبيرق، والدفاع، خلوصي آقار، والتجارة، روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، فخر الدين آلطون، ومتحدث الرئاسة، إبراهيم قالن.

كما حضره ممثلو عدد من المؤسسات والشركات التركية والأمريكية

ووصل الرئيس أردوغان، الثلاثاء، العاصمة واشنطن في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيناقشان خلالها حزمة من أهم القضايا التي تهم البلدين.