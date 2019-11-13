صورة لجندي تركي يقبل يد مسنة تركية تلقى رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء مقطع فيديو لجندي تركي وهو يقبل يد مسنة سورية في مدينة رأس العين شمالي سوريا في إطار عملية نبع السلام.

وتظهر الصورة التي نشرتها الوزارة على حسابها بموقع تويتر، مدى احترام الجندي التركي للمسنين.

وأرفقت الوزارة الصورة بعبارة وجهها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك للجنود الأتراك قال فيها: "لم يرصد في أي جيش بالعالم جنودًا قلوبهم طاهرة ومتينة مثل قلوبكم".

ولاقت الصورة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي كما نالت استحسان الجميع.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.