وزير الداخلية التركي: ألمانيا وهولندا ستستلمان مواطنيهما المنتمين لداعش

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن ألمانيا وهولندا أعلنتا اعتزامهما استلام مواطنيهما من المنتسبين لتنظيم داعش الإرهابي مع أسرهم.

جاء ذلك في كلمة له بولاية وان، جنوب شرقي البلاد، الأربعاء، أشار خلالها إلى أن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفًا بناءً بخصوص استلام عناصر داعش خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام.

وأضاف: "أكد الجانبان عزمهما استلام إرهابيي داعش، مع زوجاتهم وأولادهم، بما فيهم الموقوفين لدينا، والمحتجزين تحت مراقبتنا في سوريا".

وأعرب صويلو عن أمله بأن تظهر البلدان الأخرى نفس التعاون والموقف البناء على غرار ألمانيا وهولندا.

وأشار إلى ضرورة اهتمام كافة الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشددًا أن تركيا ليست فندقًا لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى.

وكشف الوزير التركي عن إلقائهم القبض على شخص هام للغاية من داعش مؤخرًا في سوريا، مبينًا أن التحقيقات ما تزال جارية معه.

والاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اسماعيل جاتاكلي، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية.

ومطلع الشهر الحالي، أكد صويلو أن بلاده "سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

والخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أكثر من 1150 من عناصر "داعش" محبوسون في سجون تركيا.