أردوغان: جهات معارضة لترامب تسعى لإفساد العلاقة بين أنقرة وواشنطن

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهات المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبذل جهودًا مكثفة لإفساد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أردوغان: "ترامب يبذل جهدًا صادقًا من أجل حل المشاكل بين تركيا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية".

وأضاف الرئيس التركي: "الجهات المعارضة لترامب تبذل جهودًا مكثفة لإفساد علاقاتنا".

وشدّد على أن "الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة".

وتابع: "قدّمنا لجميع السيناتورات الأمريكيين كتابًا مفصلًا حول ممارسات منظمة غولن الإرهابية وسنرسل لهم سلسلة كاملة".

وحول تسليم زعيم "غولن" لتركي، قال أردوغان إن "اللقاءات متواصلة بين وزارتي العدل وسوف نتابع الموضوع دون كلل أو ملل".

كما أشار إلى أنه قدم معلومات مفصلة لترامب والسيناتورات الذين التقى بهم في البيت الأبيض بخصوص المسألة الأرمنية وأحداث 1915.

وأردف: "شرحت لهم أن تسييس الأحداث التاريخية خطأ فادح".

وعن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، ضد تركيا، قال أردوغان: "قلت له ما يلزم قوله فقد تلقى درسه اليوم".

وتطرق إلى رسالة ترامب التي تجاوز فيها بحقه، قائلًا: "لم يبد ترامب أي رد فعل حين أعدّت إليه رسالته".