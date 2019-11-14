أردوغان يتعهد بمواصلة الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على مواصلة بلاده الوقوف بجانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها.

ونشر أردوغان رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى التأسيسية الـ36 لجمهورية شمال قبرص التركية التي تصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1983.

وأعرب أردوغان، عن تمنيه مستقبلا يسوده السلام والأمن والرخاء لجمهورية شمال قبرص التركية وشعبها.

وقال: "تركيا باعتبارها الوطن الأم والضامن ستواصل الوقوف بجانب قضيتنا الوطنية؛ قبرص التركية والقبارصة الأتراك".

وأضاف: "للأسف لم تجد جهودنا الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومستدام في جزيرة قبرص أي تجاوب من الجانب الرومي".

ولفت أردوغان إلى أن الجانب القبرصي الرومي يقوض باستمرار جهود الحل ويبتعد عن مسألة تقاسم الجزيرة مع الشعب القبرصي التركي على أساس المساواة السياسية.

وأضاف: "لا يحق لأحد، وخاصة الاتحاد الأوروبي تحويل القبارصة الأتراك إلى أسرى للألاعيب اليونانية".

وأكد أن بلاده لن تسمح إطلاقا بالاستيلاء على حقوق القبارصة الأتراك فيما يتعلق بمصادر المحروقات شرق البحر المتوسط.

وأردف أنه "في إطار التزاماتنا التاريخية، سنبذل قصارى جهدنا لجعل علم جمهورية شمال قبرص التركية يرفرف بفخر في البحار والسماء كما على الأرض".

واختتم أردوغان رسالته بالقول: "إننا مصممون على حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك مثلما بددنا التهديدات التي واجهتهم في الماضي".