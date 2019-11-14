إسطنبول.. القبض على أحد عناصر "القاعدة" المدرجين على قائمة الإرهابيين المطلوبين

ألقت السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول القبض على عنصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مدرج على القائمة "البرتقالية" للإرهابيين المطلوبين.

وقالت مصادر أمنية، إن فرقًا تابعة لقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، نفذت الخميس عملية للقبض على "مولود جوشكون".

وأشارت إلى أن "جوشكون" ينتمي إلى تنظيم "القاعدة"، ومدرج على القائمة "البرتقالية" للإرهابيين المطلوبين، وتواجد فترة طويلة في مناطق الاشتباك بسوريا.

ووفقًا للمصادر، فإنه جرى تنفيذ العملية عقب توفر معلومات استخباراتية تفيد بوصول "جوشكون" إلى إسطنبول بعد دخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وفي إطار التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عملية في منطقة "باشاك شهير" في إسطنبول، وتمكنت من القبض على "جوشكون".

وتتواصل الإجراءات بحق المشتبه به في مديرية الأمن بإسطنبول.