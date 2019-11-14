استكمال الدورية التركية - الروسية السادسة شرق الفرات

أجرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة السادسة في منطقة الدرباسية شرق نهر الفرات بسوريا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إن القوات التركية والروسية استكملت الدورية البرية المشتركة السادسة في منطقة الدرباسية شرق الفرات، وفق ما هو مخطط له.

وأشارت إلى مشاركة طائرات بدون طيار و4 آليات لكل من الطرفين في الدورية.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي-الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.