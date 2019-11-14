الرئاسة التركية: زيارة أردوغان إلى واشنطن أحبطت توقعات حدوث أزمة أو خلاف

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن أحبطت توقعات حدوث أزمة أو خلاف.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، الخميس، وتطرق خلالها إلى زيارة أردوغان إلى واشنطن.

وقال إن "زيارة الرئيس أردوغان إلى واشنطن، التي جرت على أرضية احترام الحقوق السيادية والتفاوض والحوار المبني على معلومات، أحبطت توقعات حدوث أزمة وخلاف".

والخميس، غادر أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية عائدًا إلى بلاده بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات رسمية.

وبدأ أردوغان زيارة رسمية للولايات المتحدة الثلاثاء، وعلى مدار يومين أجرى سلسلة من المباحثات الرسمية، اختتمها الأربعاء، بلقاء مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناولا خلاله عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن آخر التطورات المتعلقة بالشأن السوري، ومكافحة التنظيمات الإرهابية.