تركيا تسلم إرهابي داعش العالق على الحدود اليونانية إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن البدء بالإجراءات اللازمة من أجل إرسال الإرهابي العالق في المنطقة العازلة على الحدود اليونانية، إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، إلى ترحيل الإرهابي الأمريكي إلى اليونان كدولة ثالثة، بناء على طلبه، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن الإرهابي المذكور بقي عالقًا في المنطقة العازلة إثر رفض اليونان استقباله على أراضيها.

وأوضحت أنه بعد تعهد الجانب الأمريكي بقبول الإرهابي بعد تنظيم وثيقة سفر له، تم البدء بالإجراءات اللازمة لإرساله إلى الولايات المتحدة.

ومطلع الشهر الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وبعد يومين من هذا التصريح، أكد صويلو أن بلاده "سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أكثر من 1150 من عناصر "داعش" محبوسون في سجون تركيا.