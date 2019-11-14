تركيا تواصل إجراءات ترحيل 7 إرهابيين ألمان وبريطاني إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، مواصلة إجراءات ترحيل إرهابي بريطاني و7 إرهابيين ألمان خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم.

وأشارت في بيان صادر عنها، إلى إتمام إجراءات ترحيل إرهابي بريطاني إلى لندن، و7 إرهابيين ألمان إلى برلين.

وتأتي عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، في إطار إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الفائت، عزم بلاده عدم إبقاء الإرهابيين الأجانب في تركيا.

ومن المنتظر أن تستمر في المرحلة المقبلة عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.