تركيا تُدين بشدّة مقتل رجل دين أرمني في سوريا

أدانت تركيا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له رجل دين من الجماعة الأرمنية بسوريا في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل رجل الدين المنتمي للجماعة الأرمنية في سوريا جراء الهجوم البشع الذي تعرض له في منطقة خاضعة لسيطرة "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا".

وأضافت: "نُدين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات، ونتقدم بالتعازي للشعب السوري".

وبيّنت أن منظمات "داعش" و"ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتستهدف السوريين باستمرار، بما فيهم المسيحيين، هي المشتبه به الطبيعي في الحادث.

وأكّدت أن تركيا تكافح بحزم جميع أشكال الإرهاب النابع من سوريا، وأنها سوف تتحرك مع المجتمع الدولي من أجل العثور على منفذي هذا الهجوم الإرهابي.