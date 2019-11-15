بوتين: روسيا مستعدة لاتخاذ إجراء ملموس ضد انتهاكات ي ب ك لاتفاق سوتشي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده وتركيا متفقتان على التدخل ضد الانتهاكات الجارية بحق اتفاق سوتشي الذي توصل إليها البلدان بشأن شمال شرق سوريا.

وأوضح بوتين في تصريحات أدلى بها في البرازيل على هامش قمة البريكس، أن "الجانب التركي سينقل إلى نظرائه الروس مخاوفهم المتعلقة بالتطورات في المنطقة"، مضيفاً: "روسيا مستعدة لاتخاذ إجراء ملموس إذا رأت انتهاكات على الأرض".

وأكد بوتين أن البلدين على تواصل دائم فيما يتعلق بالوضع شمال سوريا. وكانت موسكو تعهدت لأنقرة بإبعاد إرهابيي "ي ب ك" و"بي كا كا" عن الحدود التركية في الجانب السوري.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي شنها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بقذائف الهاون والتفجيرات الإرهابية ضد القوات التركية والجيش السوري الوطني في منطقة عملية "نبع السلام".