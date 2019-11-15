تركيا.. ترحيل الإرهابي الأمريكي العالق على الحدود اليونانية إلى بلاده

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ترحيل الإرهابي الأمريكي العالق في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان، على متن طائرة أقلعت من إسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وكان الإرهابي المذكور قد تم ترحيله إلى اليونان كدولة ثالثة، بناء على طلبه، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وظل الإرهابي الأمريكي عالقًا في المنطقة العازلة إثر رفض اليونان استقباله على أراضيها.

وبدأت الداخلية التركية بالإجراءات اللازمة لإرساله إلى الولايات المتحدة إثر تعهد الجانب الأمريكي بقبول الإرهابي بعد تنظيم وثيقة سفر له.

ومطلع الشهر الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وبعد يومين من هذا التصريح، أكد صويلو أن بلاده "سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أكثر من 1150 من عناصر "داعش" محبوسين في سجون تركيا.