تركيا.. مصادرة أطنان من المخدرات وتدمير تحصينات لـ "بي كا كا"

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، الجمعة، ضبط قوات الأمن كميات كبيرة من المخدرات وتدمير تحصينات ومخبئين لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح بيان صادر عن الولاية أن قيادة قوات الدرك في ديار بكر اختتمت، الأربعاء، عمليات أمنية واسعة بهدف ملاحقة إرهابيي "بي كا كا" والقضاء على أسلحتها وتحصيناتها وأنشطة زراعة المخدرات والتجارة بها.

وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 5 أطنان و38 كغ من المخدرات، و5 آلاف و560 شتلة من القنب الهندي، في ريف بلدة "ليجا" بديار بكر.

كما دمّرت قوات الأمن مخبئين وقنابل مصنوعة يدويا في إطار عملياتها في الولاية، إلى جانب أجهزة اتصالات لاسلكية ومواد متفجرة، وكميات كبيرة من الذخائر.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.