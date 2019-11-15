جيفري: دعمنا لـقسد مؤقت وبعض أكراد سوريا فروا من ي ب ك

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الخميس، إن دعم بلاده لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، المظلة العسكرية لنشاط تنظيم "ي ب ك" الإرهابي "مؤقت ومرحلي".

وأضاف جيفري، في تصريحات صحفية، جواباً على سؤال حول تقديم الولايات المتحدة الدعم للإرهابي فرهاد عبدي شاهين: "الولايات المتحدة لا تدعم أشخاصاً، نحن ندعم قوات سوريا الديمقراطية، ودعمنا هذا مؤقت ومرحلي".

وفرهاد عبدي شاهين أحد قادة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يشكل العمود الفقري لما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وردًا على سؤال حول تسكين مليون لاجئ في المنطقة الآمنة التي تبذل جهود لإقامتها عقب عملية "نبع السلام" العسكرية التركية، قال جيفري "لقد أخذنا مجموعة من الضمانات من تركيا في هذا الصدد".

كما ذكر أنه سيتم إرسال اللاجئين إلى شمال سوريا، وأن هذه العملية برمتها ستكون وفق قواعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح المبعوث الخاص أن تركيا ستكون في حالة تواصل مع الولايات المتحدة، والمفوضية العليا في هذا الشأن، مضيفاً: "سيكون من بين هؤلاء اللاجئين 350 ألف كردي جزء منهم كان قد فر من سوريا بسبب تنظيم (ب ي د/ي ب ك)، ويريدون الآن العودة مجددًا إلى هناك".

وتابع في ذات السياق قائلا: "لم نعقد أي اتفاق بخصوص مستقبل أي جماعة في سوريا، المهم هنا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) الإرهابي".

وأضاف جيفري قائلا "موقفنا بخصوص سوريا هو انتخابات عادلة تشمل جميع السوريين كما نص قرار الأمم المتحدة رقم 2254. وهذا ما نوضحه باستمرار لكافة الجماعات بالمنطقة، ونحن نلتقي كافة الجماعات المعارضة بالقاهرة وأوسلو كما نلتقي قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا".