قبرص التركية تحتفل بالذكرى الـ36 لتأسيس جمهوريتها

احتفلت جمهورية شمال قبرص التركية الجمعة، بالذكرى الـ 36 لتأسيسها، التي تصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام.

وأقيمت مراسم رسمية بهذه المناسبة أمام نصب أتاتورك التذكاري، في لفكوشا، عاصمة قبرص التركية.

وحضر المراسم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ودوّن أوقطاي عبارات في الدفتر الخاص بالنصب التذكاري، أكد فيها على استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب أشقائها القبارصة الأتراك.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نتشاطر مع القبارصة الأتراك بهجة عيد جمهوريتهم".

وأكد على أن تركيا ستواصل بكل حزم الدفاع عن حقوق قبرص التركية، على الصعيد الدولي.

وفي 20 يوليو/ تموز من عام 1974، أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر / أيلول 1974.

وعقب العملية تأسست "دولة قبرص التركية الفيدرالية" في 13 فبراير/ شباط 1975.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1983 وافق برلمان قبرص التركية الفيدرالية، على إعلان تأسيس "جمهورية شمال قبرص التركية" واستقلالها، بالإجماع.