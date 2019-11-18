أردوغان: عرضوا علينا تقاسم النفط في سوريا فقلنا إننا نهتم بالإنسان لا بالبترول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بعض الجهات عرضت على تركيا تقاسم النفط في سوريا إلا أن الرد كان بأنها تهتم بالإنسان هناك وليس بالنفط

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر أمناء المظالم الدولي المنعقد في إسطنبول

وأضاف أردوغان: "البعض يتقاسم النفط (في سوريا)، وعرضوا ذلك علينا أيضا، فقلنا لهم نحن همنا الإنسان وليس النفط."

وبخصوص اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا قال أردوغان إن بلاده أنفقت أكثر من 40 مليار دولار من أجل اللاجئين بينما لم يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً لتركيا سوى 3 مليارات يورو قدمها إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على خدمة اللاجئين.

وأكد أردوغان أن الدولة لن تصغى لتلك الأصوات التي تطالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ولفت إلى أن تركيا هي الأولى على مستوى العالم في تقديم الدعم للبلدان الأقل نموا وللاجئين.