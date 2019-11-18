استكمال الدورية التركية الروسية الثامنة شرق الفرات

استكملت القوات التركية والروسية، الاثنين، تسيير الدورية البرية المشتركة الثامنة في شرق الفرات شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قوات البلدين استكملت الدورية الثامنة في منطقة عين العرب، شمال شرقي البلاد، وفق ما هو مخطط.

وأكد البيان أنّ الدورية شاركت فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وطائرات بدون طيار.

وسُيّرت الدورية على عمق 10 كيلو متر من الحدود السورية التركية وبمسافة 34 كيلو متر.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.