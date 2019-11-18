تشاوش أوغلو يكشف طبيعة دور تركيا في كشف مكان البغدادي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تقوما بما يلزم بموجب الاتفاقات حول شمالي سوريا، فيما كشف عن هوية الشخص الذي رحلته إلى العراق وكشف عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

جاء ذلك في إجابته عن أسئلة النواب في جلسة لمناقشة موازنة وزارة الخارجية بالبرلمان، الاثنين.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات أو بيانات مشتركة من خلال التفاوض على نصوص أعدتها تركيا. مبينا أن بلاده توصلت إلى اتفاقين مع البلدين (الولايات المتحدة وروسيا) في غضون 5 أيام.

وأضاف: "هل قام البلدان بما يلزم بموجب الاتفاقات هذه؟ لا لم يفعلا، وعليهما القيام بذلك، فنحن نفذنا ما يقع على عاتقنا بموجبها، ولكن قمنا بما يلزم عند حدوث تحرشات ضدنا".

وأكد تشاوش أوغلو أنه في حال عدم الحصول على نتيجة بخصوص تطهير شمالي سوريا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي فإن تركيا ستقوم بما يلزم مجددًا كما فعلت عندما أطلقت عملية نبع السلام.

وأردف:" ليس هناك خيار آخر، حيث يتعين علينا تطهير التهديد الإرهابي المجاور لنا".

وحول مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، قال الوزير التركي: "قبضنا على العيثاوي، وهو أقرب المقربين من البغدادي، وسلمناه للعراق، وهو من كشف مكان زعيم التنظيم".

ولفت إلى أنهم قبضوا على شقيقة البغدادي وأسرته في منطقة اعزاز السورية وليس في تركيا، مبينًا أن تنظيم "ي ب ك" الارهابي، أطلق سراح معظم عناصر داعش بعد انطلاق عملية نبع السلام.

وأشار إلى أن "ي ب ك"، قاتل داعش من أجل الاستيلاء على مساحات وتقسيم البلاد.