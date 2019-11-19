أردوغان: أبلغت ترامب أننا سنبحث عن بدائل لـإف-35

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعزم تركيا البحث عن بدائل لمقاتلات "إف-35" في حال لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أبلغنا ترامب بأن تركيا ستضطر للبحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات إف-35".

وأضاف أردوغان أن بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحل بشكل جذري، مضيفا: "لكننا أظهرنا للعالم بأنّ علاقاتنا الثنائية ليست أسيرة لهذه المشاكل".

وتابع قائلا: "من يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي الانفصالي (ي ب ك) على أنه كيان يحارب ضد داعش، يحاولون التستر على جرائمه ضد المدنيين".

وأشار أردوغان إلى أن تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي أطلق سراح الآلاف من عناصر داعش كنوع من الضغط ولابتزاز الولايات المتحدة التي تعتبر الحزب حليفها في سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا هي أكثر دولة كافحت إرهاب داعش وأنها حيدت أكثر من 4 آلاف من عناصر التنظيم في العمليات العسكرية التي نفذتها في شمال سوريا.

وشدد أردوغان على أن بلاده لن توقف كفاحها ضد الإرهاب في شمالي سوريا وشمالي العراق حتى القضاء على آخر إرهابي يهدد أمن البلاد.