الرئاسة التركية: أردوغان يشارك في قمة رباعية على هامش الناتو ديسمبر المقبل

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن قمة رباعية حول سوريا ستعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المقرر عقدها في 3-4 ديسمبر/كانون الأول في لندن.

وجدد قالن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة الثلاثاء، دعوة تركيا إلى الولايات المتحدة وروسيا للإيفاء بالتزاماتهما بشأن اتفاقات المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن تنظيم "ي ب ك" لا يرغب في انتهاء "داعش" وذلك لأنه يرغب في استخدامه كأداة لإضفاء شرعية لنفسه.

وفي شأن آخر، كرر رفض بلاده الموقف الأمريكي الأخير الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بزعم عدم مخالفتها للقانون الدولي.

وقال قالن: "نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه بالقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط".

وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.

وأضاف: "سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين".