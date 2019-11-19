تركيا ترحب بالانفراجة السياسية في البوسنة لتشكيل الحكومة

رحبت تركيا بالتفاهم الذي توصلت اليه الأطراف في البوسنة والهرسك، لتشكيل الحكومة.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء: "نرحب بالتوصل إلى توافق، يمهد لتشكيل حكومة، خلال اجتماع المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، الذي عقد اليوم".

وأكد البيان على أن تركيا تولي أهمية كبيرة، للحفاظ على وحدة البوسنة والهرسك السياسية، وسلامة ترابها، وعضويتها في المؤسسات الأوروبية- الأطلسية.

ولفت إلى أن تجاوز الانسداد السياسي الذي استمر طويلا في موضوع تشكيل الحكومة، من شأنه المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار على صعيد البوسنة والهرسك والمنطقة بأسرها.

والثلاثاء، توصلت كبرى الأحزاب البوشناقية والصربية والكرواتية في البوسنة والهرسك، إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعدما تعثر تشكيلها إثر الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وجرى تكليف الصربي "زوران تيجيلتيجا" بتشكيل الحكومة، خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الرئاسي، الذي يضم ممثلا عن كل من القوميات الثلاث، اليوم.

وينتمي تيجيلتيجا، إلى الحزب الصربي "اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين".

وفي تصريح صحفي، عقب الاجتماع قال العضو البوشناقي، في المجلس الرئاسي، شفيق جعفروفيتش، إن القرار الصادر اليوم، "لا يعني أن هناك أحدا خاسرا أو فائزا".

وأضاف أن "المنتصر هو البوسنة والهرسك وشعبها".

وبموجب التفاهم سيتم تشكيل الحكومة بقيادة كبرى الأحزاب للمكونات الثلاثة، وهي حزب العمل الديمقراطي (البوشناقي) والحزب الصربي المذكور، و"الاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك".