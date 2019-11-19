سلاح الجو التركي يحيد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

حيّد سلاح الجو التركي 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات على شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن غارات جوية استهدفت إرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ عملية ضد تركيا.

وأضافت الوزارة أن الإرهابيين تم تحييدهم في منطقة هاكورك بشمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية سيستمر إلى حين القضاء على آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.