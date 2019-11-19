وزير الدفاع التركي: نعمل مع موسكو على حل بعض الصعوبات في سوريا

أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، إلى وجود بعض الصعوبات في الشمال السوري، وأن بلاده تعمل على حلها عبر اللقاءات مع روسيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أقار في هذا الخصوص: "بعيداً عن الدوريات المشتركة مع روسيا، ثمة عدد من الصعوبات معهم، ونعمل على حلها عبر اللقاءات".

وأكد أن الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، مستمرة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة حيال الاستفزازات التي تطال الدوريات المشتركة، مباشرة.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.