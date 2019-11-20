الجيش التركي يضبط منصات إطلاق صواريخ ومتفجرات في رأس العين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط 683 منصة إطلاق صواريخ و93 قنبلة مصنعة يدويًا في مدينة رأس العين الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن عناصر القوات الخاصة (الكوماندوز) يواصلون أنشطة التمشيط في رأس العين.

وذكرت أن العناصر ضبطت في مبنى حوله تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" إلى ورشة تصنيع أسلحة، 683 منصة إطلاق صواريخ، و93 قنبلة مصنعة يدويًا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.