تركيا ترحل 15 إرهابيا أجنبياً إلى بلادهم خلال 8 أيام

رحّلت وزارة الداخلية التركية، خلال 8 أيام، 15 شخصًا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وبدأت إجراءات الترحيل عقب تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو، بأن تركيا ليست فندقًا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى.

وقال صويلو، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن تركيا ستعمل على ترحيل عناصر "داعش" إلى بلدانهم.

وفي هذا الإطار، رحّلت السلطات التركية 10 ألمان، ودنماركيًا، وبريطانيًا، وأمريكيًا، وهولنديين اثنين.

وجرى ذلك خلال الفترة بين 11 و 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واستكملت السلطات التركية إجراءات تحديد جنسيات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا.

وتم التوصل إلى نتائج 90 في المئة من المقابلات المفصلة مع هؤلاء، وإجراء الاتصالات اللازمة مع البلدان المعنية.

وما تزال الإجراءات مستمرة بحق 944 شخصًا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، حيث يتم إبقاؤهم في مراكز الترحيل بقرار من السلطات الإدارية.