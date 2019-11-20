تشاوش أوغلو ينفي تصريحات لرئيس البرلمان الأوروبي ويصفها بـالنفاق

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، مثال جديد على موقف الاتحاد الأوروبي "المنافق".

جاء ذلك في تغريدة لتشاوش أوغلو، رد فيها على رئيس البرلمان الأوروبي الذي ادعى بأنه انتقد عملية نبع السلام وفعاليات تركيا بشرق المتوسط، خلال لقائه وزير الخارجية التركي، في وقت سابق الأربعاء.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدته: "رئيس البرلمان الأوروبي الذي لم يستطع أن يقول شيئا بوجهي ممّا ادّعاه في تغريدته، يعتبر مثالا جديدا على موقف الاتحاد الأوروبي المنافق وغير المخلص".

وتابع قائلا: "الشخص الذي يمثل الشعوب الأوروبية، قام بتحريف فحوى اللقاء الذي جرى اليوم (الأربعاء) بيننا، وإنني أشعر بخيبة أمل حيال هذا التصرف".

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى تشاوش أوغلو، ساسولي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك على هامش زيارة يجريها تشاوش أوغلو، إلى بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو).