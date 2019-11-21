تركيا تؤسس منطقة آمنة بامتداد 145 كم شمالي سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تركيا أنهت تأسيس منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتر وعلى امتداد 145 كيلومتر شمالي سوريا في إطار عملية نبع السلام.

وأعلن أقار السيطرة على 600 منطقة سكنية في مساحة 4300 كيلومتر مربع وتأسيس نقاط تفتيش على الطريق السريع "إم-4"، وتحييد نحو 1200 إرهابيا حتى اليوم في إطار العملية.

وأكد أقار أن الجيش التركي لم ولن يستخدم أي ذخيرة أو أسلحة كيميائية محظورة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، خلال أي عملية يقوءم بها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وأضاف أقار أنه تم تحييد 158 إرهابيا من "بي كا كا" حتى اليوم، في إطار عمليات "المخلب" التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق.

وبخصوص الصناعات الدفاعية لبلاده، أضاف أقار أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في استخدام منظومة الصواريخ "حصار" للدفاع الجوي إعتبارا من العام المقبل.

وستكون منظومة "حصار" فعالة ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ، والطائرات بدون طيار، وصواريخ جو أرض.