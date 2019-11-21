عرقلة الاعتراف بمزاعم الأرمن في "الشيوخ" الأمريكي للمرة الثانية في أسبوع

منع سناتور جمهوري، اليوم الخميس، قراراً في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، للمرة الثانية خلال أسبوع يوقف فيها عضو في حزب الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء.

وعرقل السناتور ديفيد بيردو جهود الحزبين لتمرير القرار، مشيراً إلى أن إقراره خلال فترة حساسة "سيقوض التزام الإدارة بالتغلب على التحديات الحقيقية في علاقتنا الثنائية مع تركيا".

أثارت هذه الخطوة غضب الديمقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز الذي رفضت جهوده الأسبوع السابق بعد أن التقى مشرعون جمهوريون الرئيس التركي الزائر رجب طيب أردوغان.

وتنفي تركيا بشدة مزاعم "الإبادة" بحق الأرمن، وتؤكد أن الضحايا سقطوا من الجانبين التركي والأرمني، داعية إلى قراءة التاريخ بموضوعية وبجهود مشتركة بين تركيا وأرمينيا في إطار الذاكرة العادلة.